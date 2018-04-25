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Ирландский завод Русала избежит санкций лишь в случае смены владельца
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Ирландский завод Русала избежит санкций лишь в случае смены владельца 

РЖД-Партнер 32 минуты назад
Фото: РЖД-Партнер
Aughinish является ключевым поставщиком глинозема для предприятий, снабжающих алюминием таких производителей, как BMW, Volkswagen и Airbus. Сейчас деятельность завода под угрозой из-за того, что основной поставщик бокситов — австралийская Rio Tinto — сообщил о намерении объявить форс-мажоры по некоторым контрактам с "Русалом" в связи с санкциями США.
"Сигнал из Вашингтона о намерении ослабить санкции против «Русала» ввиду их негативных последствий для промышленности в Европе это лишь отсрочка. Она дает время руководству «Русала». Только в случае отказа российской компании от контрольного пакета в Aughinish Alumina проблема будет снята", — рассказал собеседник издания.
Вместе с тем, по данным источников Financial Times, Rio Tinto может возобновить поставки бокситов на Aughinish при смягчении санкций.
"Русал" и его совладелец Олег Дерипаска в начале апреля попали в санкционный список Минфина США. Включение в список подразумевает заморозку активов, арест недвижимости и счетов физлиц и юрлиц на территории США. Кроме того, американским гражданам запрещено вести бизнес с санкционными компаниями: разорвать с ними контракты необходимо до 5 июня.
"Русал" уже обратился в Минфин США с просьбой снять санкции с компании, рассмотреть ходатайство планируется в срок до 23 октября. Регулятор также разрешил контрагентам компании завершить контракты с «Русалом» до этой даты. Однако США заявили о готовности снять санкции с «Русала», если О. Дерипаска откажется от контроля над компанией (сейчас бизнесмен контролирует 48,13% «Русала»).
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