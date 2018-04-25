Подмосковные музеи готовятся к летнему сезону

На территориях музеев Московской области ведется селекционная работа, восстанавливается исторический ландшафт, благоустраиваются конюшни, лодочные станции и обновляются системы пожаротушения.

Так, к летнему сезону сотрудниками

Музейно-выставочного

комплекса Московской области «Новый Иерусалим» проводится комплекс работ по благоустройству территории: обновляется разметка на музейной парковке, прочесываются газоны, высаживаются цветы, идет покраска заборов и бордюров. Специалисты службы эксплуатации МВК «Новый Иерусалим» готовятся к летнему масштабному ремонту всех инженерных систем, а также обновлению противопожарных систем. Будут восстанавливаться дренажные системы для отвода грунтовых вод, система ливневых стоков, готовятся мероприятия по гидроизоляции фундаментов.

Литературно-мемориальный

музей-заповедник

А. П. Чехова

«Мелихово» начал активную работу по благоустройству, ведь лето — это время неспешных прогулок, семейных фотосессий, чаепитий в тени деревьев мелиховского сада. Сотрудники музея проводят все необходимые работы по приведению чеховского сада в порядок после зимы: окапывают и белят деревья, высаживают молодые саженцы плодовых деревьев.

Сотрудники Звенигородского

историко-архитектурного

и художественного музея проводят субботники с участием волонтеров — студентов Звенигородского

финансово-экономического

колледжа и Звенигородского филиала Красногорского колледжа. В этом году впервые запланирована расчистка новой тропинки, которая соединяет Городок и Саввино-Сторожевский

монастырь, которую ностальгически вспоминают многие старожилы музея и местные жители. Музей крайне заинтересован в возрождении в городе и его окрестностях новых пешеходных туристических троп, соединяющих истории и культуры, и поэтому реализует проект создания пешеходной «Тропы вдохновения».

Государственные и муниципальные музеи готовятся к летнему сезону. И эта работа проводится ежедневно. В благоустройстве исторических ландшафтов и в уходе за деревьями, высаженными Чеховым, Достоевским и Чайковским, могут принять участие и волонтеры. Для того, чтобы посетителям было удобно, в летний период рабочее время музеев будет увеличено на час — Оксана Косарева , министр культуры Московской области.

Активно готовится к летнему сезону

Музей-заповедник

«Зарайский кремль». Здесь ведутся работы по уборке прилегающей к кремлю территории и крепостных стен от природного мусора, приводятся в порядок газоны.

Большая подготовительная работа к летнему сезону стартовала в Даровом — имении семьи Достоевских. Липовая роща, одно из любимых мест для игр маленького Феди Достоевского, очищена от упавших веток и сухостоя. В настоящее время организуются мероприятия по ликвидации последствий урагана, большую помощь в уборке территории оказывают школьные группы и волонтеры. В рамках воссоздания фруктового сада семьи Достоевских с наступлением теплых дней планируется посадка плодовых деревьев — яблонь и груш.

Государственный мемориальный музыкальный

музей-заповедник

П. И. Чайковского

как обычно весной приводит в порядок свои территории, готовит их к летнему сезону. Так как в музейный кластер входят несколько усадеб, уборка и благоустройство проходят при поддержке городских структур и организаций района.

Ландшафтно-парковый

отдел

музея-заповедника

«Усадьба «Мураново» имени

Ф. И. Тютчева

» готовит клумбы под высадку цветочной рассады. Закупаются саженцы антирринума, виолы, газании, лобелии, петунии, цинерарии, циннии и других видов. Всего планируется приобрести более 3 тысяч различных наименований цветов. В ближайшее время волонтеры из ПАО МТС будут участвовать в акции по уборке валежника в лесопарковой зоне и зоне дикого парка.

Территория

историко-литературного

музея-заповедника

А. С. Пушкина

включает в себя 48 гектаров природоохранной территории, которую необходимо после зимы привести в порядок. Полным ходом идут работы в конюшне при усадьбе «Захарово». В первую очередь необходимо переоборудовать помещения для постоя лошадей и перевести конюшенный комплекс на летний режим работы.

В усадьбе «Вяземы» оборудуют лодочную станцию к началу «судоходства» на реке Вяземки. Отремонтирован усадебный причал, приведены в порядок лодки. Оборудованы традиционные домики для уток, в которых уже в начале лета появятся маленькие утята.

Для безопасности туристов при въезде на территории усадеб установлены круглосуточные посты охраны. Здания, расположенные на территории, оснащены

охранно-пожарной

системой, дорожки вокруг объектов посыпаны песком, установлены скамейки и лавочки.