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Молодые парламентарии Троицка примут участие в праздновании Дня Победы
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Молодые парламентарии Троицка примут участие в праздновании Дня Победы 

Префектура ТиНАО города Москвы 38 минут назад
Фото: Префектура ТиНАО города Москвы
Фото: архив
Активисты Молодежной палаты Троицка 6 мая примут участие в окружном мероприятии, посвященном Дню Победы.
— В этот день на территории городского округа состоится автопробег. Точное количество людей, которые примут участие от нашего объединения, на данный момент не известно. Мы уверены, что желающих будет немало, так как к этой акции ребята присоединяются каждый год, — прокомментировали представители Молодежной палаты Троицка.
Они добавили, что в окружном митинге примут участие и представители объединений из поселений Краснопахорское и Десеновское. Начало автопробега уточняется.
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