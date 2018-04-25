Молодые парламентарии Троицка примут участие в праздновании Дня Победы

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Активисты Молодежной палаты Троицка 6 мая примут участие в окружном мероприятии, посвященном Дню Победы.

— В этот день на территории городского округа состоится автопробег. Точное количество людей, которые примут участие от нашего объединения, на данный момент не известно. Мы уверены, что желающих будет немало, так как к этой акции ребята присоединяются каждый год, — прокомментировали представители Молодежной палаты Троицка.

Они добавили, что в окружном митинге примут участие и представители объединений из поселений Краснопахорское и Десеновское. Начало автопробега уточняется.