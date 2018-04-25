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Градсовет Ленобласти одобрил площадки под Гатчиной и во Всеволожске для кампуса СПбГУ
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Градсовет Ленобласти одобрил площадки под Гатчиной и во Всеволожске для кампуса СПбГУ 

ТАСС 36 минут назад
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 апреля. /ТАСС/. Градостроительный совет Ленинградской области одобрил две площадки для размещения нового кампуса Санкт-Петербургского государственного университета. Как сообщили в пресс-службе областного правительства, речь идет о территории бывшего Ржевского полигона во Всеволожске и о земле в поселке Верево Гатчинского района.
"Градостроительный совет области рассмотрел и одобрил концепцию возможного размещения кампуса на бывших землях Ржевского полигона во Всеволожске (свыше 530 га), а также в поселке Верево Гатчинского района (300 га вдоль железной дороги на Гатчину)", — сказали в пресс-службе.
Там также отметили, что к концу текущей недели администрация Ленинградской области направит свои предложения о размещении нового кампуса руководству вуза. Ранее сообщалось, что университету требуется не менее 120-150 га земли под размещение.
Рабочая группа, созданная по поручению премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, определила основные составляющие единого кампуса СПбГУ: научно-технологический медицинский комплекс (включая университетскую клинику) на 700 коек (до 50 тыс. пациентов в год), научный парк (до 50 ресурсных центров) для инструментального обеспечения образовательных и научных проектов, исследовательские и учебные лаборатории, около 1,5 тыс. учебных аудиторий, Академическую гимназию, объекты спортивной инфраструктуры (стадион, бассейн, игровые и тренажерные залы), студенческие общежития на 20 тыс. проживающих и многое другое.
Ректор СПбГУ Николай Кропачев ранее в интервью ТАСС отмечал проблему отсутствия единого кампуса. Сейчас университет занимает около миллиона квадратных метров более чем в 30 зданиях, расположенных в пяти районах Санкт-Петербурга. Создание единого кампуса ректор назвал задачей номер один.
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