Английского вора избили лестницей и посыпали перцем чили

Банальная история с необычной развязкой произошла в славном английском Мидлсбро. 45-летний отморозок Кристиан Каллаган ворвался в обычный магазинчик с плохо скрываемой целью ограбить его. На его беду, магазином владела семья индусов. Это тебе не хитрый торгаш Абу из «Симпсонов», а настоящие отмороженные гуркхи. В свое время их прародители выгнали англичан из Индии, а теперь они продолжают дело предков на родине бывших колонизаторов, обижая их потомков. Каллаган пришел в магазин во всеоружии. Но тут же встретится с отпором храброй кассирши Рамямуки Итлаянатан, которая начала бить грабителя палкой. На видео отчетливо видно, что Каллагана подобное положение дел смутило. На требование отдать все деньги женщина позвала своего мужа Тилепана. Тот явился незамедлительно — голый, в одной набедренной повязке и с лестницей в руках. После некоторой паузы вору удалось схватить кассу и выбежать на улицу. Делал он это максимально быстро, поскольку мистер Итлаянатан, поняв, что лестница — неэффективное оружие, начал забрасывать грабителя острым порошком чили. Уже на улице грабитель было вскочил на велосипед, но Рамямуки ухватилась за заднее колесо и потащила его. Есть женщины в индийских селениях! Тилепан сначала стал забрасывать вора перцем, а затем в ход пошли рекламные стойки. Естественно, Каллаган был остановлен и хозяева забрали украденное. Хотя после такой атаки непонятно, кто потерпевший, а кто пострадавший. Даже немного жаль вооруженную ножом мразь. К счастью, магазин семьи Итлаянатан был оборудован камерами, и мы можем насладиться записью боя тысячелетия. https://youtu.be/ium1iIJq9yU Конечно, со стороны это выглядит как сцена из «Шоу Бенни Хилла», но мистеру и миссис Итлаянатан было явно не до смеха. Больше всего репортеров местной газеты интересовал волшебный порошок, которым они посыпали вора. Миссис Итлаянатан рассказала:

«Мы храним порошок чили на кухне. Он довольно сильный, так что будет больно, если он попадет в глаза».

Кристиану Каллагану теперь грозит тюремный срок. Впрочем, для него это совсем не ново. В 90-х он уже посещал места не столь отдаленные за кражу и взлом. Хотя на допросе пытался косить под сумасшедшего, а потом утверждал, что у него помутнел рассудок, ведь он и мухи не может обидеть. Остается надеяться, что в тюрьме горе-вора не будут кормить индийской кухней.