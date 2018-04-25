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Владимир Пресняков-старший госпитализирован
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Владимир Пресняков-старший госпитализирован 

Газета.Ru 40 минут назад
Фото: Газета.Ru
Музыкант Владимир Пресняков-старший госпитализирован в одну из столичных клиник после инфаркта, сообщает телеканал «360».
Журналистам о состоянии Преснякова-старшего рассказала супруга его сына, Владимира Преснякова-младшего — певица Наталья Подольская. «Он действительно лежит в больнице, под наблюдением врачей, все уже в порядке, и сейчас он немного подлечится. Мы его навещаем, идет дело на поправку», — пояснила она.
Сейчас состояние 72-летнего Преснякова-старшего стабильно.
Владимир Пресняков-старший наиболее известен работе в ансамбле «Самоцветы». В 1996 году был удостоен звания заслуженного артиста России, в 2007 — звания заслуженного деятеля искусств России.
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