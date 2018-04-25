Владимир Пресняков-старший госпитализирован

Музыкант Владимир Пресняков-старший госпитализирован в одну из столичных клиник после инфаркта, сообщает телеканал «360».

Журналистам о состоянии Преснякова-старшего рассказала супруга его сына, Владимира Преснякова-младшего — певица Наталья Подольская . «Он действительно лежит в больнице, под наблюдением врачей, все уже в порядке, и сейчас он немного подлечится. Мы его навещаем, идет дело на поправку», — пояснила она.

Сейчас состояние 72-летнего Преснякова-старшего стабильно.