Арестованный основатель «Смотра.ру» отсудил у России 2 тыс. евро

Несмотря на это, Китуашвили все еще находится под арестом — ему предъявлено обвинение по ч.4 ст.159.5 УК РФ ("Мошенничество в сфере страхования"). Следователи полагают, что Китуашвили в составе организованной группировки инсценировали угоны трех дорогостоящих автомобилей — Lexus LS430, Mercedes-Benz SL55 AMG и BMW M5, предоставили страховщикам заведомо ложные документы и получили выплаты. Сумма ущерба оценивается почти в 10 млн рублей.

Видеоблогер, напомним, содержится в следственном изоляторе с 2016 года. В сентябре прошлого года стало известно, что он отрицает свою вину.

"Решение ЕСПЧ было вынесено 28 марта, — цитирует "Интерфакс" его адвоката Сергея Жорина . — В одном процессе рассматривалось несколько дел, в том числе и Китуашвили. Нарушением было признано, в первую очередь, его содержание под стражей".

Информации о том, как на решение ЕСПЧ отреагировала российская сторона, пока нет.