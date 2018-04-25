Цветы высадят на клумбах в Краснопахорском

Фото: администрация поселения Краснопахорское

Высадку цветов проведут в последний месяц весны в Краснопахорском. Об этом 25 апреля сообщили в администрации поселения.

— Ввиду особенностей погоды, у нас пока что только всходят многолетние растения. То есть первыми на объектах монументального искусства зацветут тюльпаны. В мае будем засеивать клумбы летними семенами, — отметил начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и развития территории Павел Козлов

Он добавил, что высадка летних растений на территории поселения пройдет примерно в середине мая. У памятников павшим воинам мероприятия по озеленению планируют провести до 9 Мая.