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Цветы высадят на клумбах в Краснопахорском
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Цветы высадят на клумбах в Краснопахорском 

Префектура ТиНАО города Москвы 38 минут назад
Фото: Префектура ТиНАО города Москвы
Фото: администрация поселения Краснопахорское
Высадку цветов проведут в последний месяц весны в Краснопахорском. Об этом 25 апреля сообщили в администрации поселения.
— Ввиду особенностей погоды, у нас пока что только всходят многолетние растения. То есть первыми на объектах монументального искусства зацветут тюльпаны. В мае будем засеивать клумбы летними семенами, — отметил начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и развития территории Павел Козлов.
Он добавил, что высадка летних растений на территории поселения пройдет примерно в середине мая. У памятников павшим воинам мероприятия по озеленению планируют провести до 9 Мая.
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