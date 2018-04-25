«Сложно договориться даже о мелочах». Когда финансовые ссоры губят брак и как их избежать?

«Они имеют дело с покупками каждый день, но строят планы и оценивают свои действия абсолютно в разных плоскостях». Какие разногласия между супругами ведут к спорам о деньгах. Семьи, в которых один из супругов предпочитает экономить, а другой — тратить, а также пары, в которых один живет в долгах, а второй отрицает их в принципе, больше всего подвержены финансовым разногласиям, выяснила преподаватель факультета социальных наук НИУ ВШЭ Полина Жидкова. Споры из-за покупок, сбережений, кредитов и финансовых ценностей — одни из самых губительных для брака.

Им сложно договориться даже о мелочах, так как они имеют дело с покупками каждый день, но строят планы и оценивают свои действия абсолютно в разных плоскостях, — отмечает автор.

Повышенный риск ссор также у супругов, которые смотрят в одном направлении, но по-разному видят цену предметов, высокой или приемлемой. Это характерно для союзов, созданных недавно. Часто конфликты происходят из-за конфликта необходимости и конфликта целей. Например, один супруг настаивает на покупке того, в чем второй не видит надобности. Второй случай — если в семье есть договоренность откладывать деньги, но одному из супругов захотелось купить себе что-то масштабное и не сберегать деньги в этом месяце.

Опасность финансовых конфликтов выше в незарегистрированных и повторных союзах. Напротив, к жизни без споров из-за денег наиболее склонны люди, состоящие в первом официальном браке и не имеющие детей до 18 лет. На частые финансовые разногласия обречены небережливые мужчины и женщины, которые не умеют планировать бюджет.

Интересно, что личностные установки оказались важнее, чем денежные трудности, разница в доходе и рабочем дне. Кроме того, вероятность конфликтов ниже, если мужчина принимает финансовые решения сам. В семьях, ориентированных на равенство, вероятность споров выше, так как ответственность размывается, а специфика труда у супругов не разделена.

Если за супругами четко закреплены обязанности и существует полное понимание движения финансовых потоков (кто сколько приносит, кто на что тратит и как за это отчитываться), поводов для возникновения разногласий оказывается меньше, чем в случаях построения отношений, основанных на постоянных обсуждениях и попытках формировать равенство, — отмечает автор.

Споры из-за денег могут возникнуть в семье с любым уровнем дохода, но нередко супругам не хватает заработка на базовые потребности, и им приходится выбирать, от каких расходов отказаться, говорила руководитель проектов Управления социально-политических исследований ВЦИОМ Юлия Баскакова. К конфликтам ведет неумение находить компромиссы.

Нехватка денег — самая частая причина семейных ссор (37%), говорилось в опросе «Левада-центра» за 2016 г. 16% опрошенных ссорятся из-за того, кому решать, на что тратить деньги.

Как можно избежать финансовых споров?

Перед свадьбой важно договориться о финансовых приоритетах, отмечал Джейн Бьянчи, консультант американской компании по финансовому планированию Learnvest. Следует определиться, кто будет зарабатывать деньги, один супруг или оба, как их тратить и сколько откладывать, у кого будут общие средства, возможно ли жить в кредит и покупать ли собственное жилье.