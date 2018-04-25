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В Курске пройдёт «Бессмертный книжный полк»
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В Курске пройдёт «Бессмертный книжный полк» 

Курские известия 43 минуты назад
Фото: Курские известия
Участники проекта пронесут книги, посвященные Великой Отечественной войне
В канун празднования Дня Победы в Курске пройдёт «Бессмертный книжный полк». Его организаторами стали сотрудники городской администрации Централизованной системы библиотек Курска.
Участники проекта пронесут книги, посвященные Великой Отечественной войне. Особое место в «Бессмертном книжном полку» займут произведения курских писателей-фронтовиков, которые внесли большой вклад в пополнение фонда русской героической литературы.
Организаторы приглашают курян и гостей города принять участие в шествии, которое состоится 8 мая в 13.50. Сбор участников на остановке «Ул. Садовая» (ул. Ленина, 54).
Дополнительную информацию можно уточнить по телефонам: 8 (4712) 50-02-57 Шишкова Наталия Алексеевна, директор МБУК ЦСБ г. Курска; 8 (4712) 58-82-85 Новосельская Светлана Анатольевна, зам. директора МБУК ЦСБ г. Курска.
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