Ещё
«Газпром» готов к переговорам с Украиной по новому контракту
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Газпром» готов к переговорам с Украиной по новому контракту 

Парламентская газета 24 апреля 2018
Фото: Парламентская газета
Об этом заявил заместитель председателя правления компании Александр Медведев, передаёт РИА «Новости».
«Что касается арбитражных разбирательств, то они не только не помешают этим переговорам, но могут помочь», — добавил он.
Ранее Миллер заявил, что «Газпром» никогда не ставил вопрос об отказе от транзита газа через Украину. Миллер отметил, что по этой причине транзит может сохраниться в объёме 10-15 миллиардов кубометров в год, но при условии, что украинская сторона обоснует экономическую целесообразность нового контракта.
Парламентская газета: последние новости
Один из создателей «Новичка» стал участником ДТП, пишут СМИ Россия поставит Сирии новые системы ПВО У государства пока нет задачи поддержать «Русал» за счёт закупок продукции, заявил Мантуров
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Бархатная революция»: начался распад коалиции292
Афганцы перекрыли центр Киева177
МИД обратился к россиянам33
«Внук Гитлера» обратился к России за помощью160
Рабочие рассказали подробности резни на заводе ГАЗ65
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам
Политика СНГ
01:19
Украина объявила в розыск шесть тысяч крымчан
Украина В мире
02:42
«Бархатная революция»: начался распад коалиции
В мире
01:23
Умер Шухрат Аббасов
Общество В мире
01:20
СК объяснил «золотой дождь» в Якутии
Происшествия
01:05
РФ показала обломки «умных» ракет Трампа
Оружие Армия
02:17
Сына Миддлтон назвали «сильным именем»
В мире
01:14
Москва отреагировала на волнения в Армении
Политика
00:40
Украина вынесла вердикт задержанной россиянке
Происшествия
00:39
Украина цепляется за российский газ
Экономика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение