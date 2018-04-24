«Газпром» готов к переговорам с Украиной по новому контракту 

Об этом заявил заместитель председателя правления компании Александр Медведев, передаёт РИА «Новости».
«Что касается арбитражных разбирательств, то они не только не помешают этим переговорам, но могут помочь», — добавил он.
Ранее Миллер заявил, что «Газпром» никогда не ставил вопрос об отказе от транзита газа через Украину. Миллер отметил, что по этой причине транзит может сохраниться в объёме 10-15 миллиардов кубометров в год, но при условии, что украинская сторона обоснует экономическую целесообразность нового контракта.