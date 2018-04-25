Место выдачи документов о регистрации брака изменилось в Автозаводском районе

Главное управление ЗАГС Нижегородской области информирует об изменении места выдачи документов о регистрации брака в Автозаводском районе Нижнего Новгорода.

С 3 мая выдача повторных свидетельств, подтверждающих факт заключения брака в отделах ЗАГС Автозаводского района и в Автозаводском Дворце бракосочетания, будет происходить по адресу ул. Комсомольская, 17 (тел. 268-18-99).

График приема граждан: вторник — пятница с 09:00 до 18:00, перерыв с 13:00 до 14:00, суббота с 09:00 до 17:00, перерыв с 13:00 до 14:00, воскресенье, понедельник — выходные дни.