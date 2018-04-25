Ещё
Место выдачи документов о регистрации брака изменилось в Автозаводском районе
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Место выдачи документов о регистрации брака изменилось в Автозаводском районе 

Newsroom24 46 минут назад
Фото: Newsroom24
Главное управление ЗАГС Нижегородской области информирует об изменении места выдачи документов о регистрации брака в Автозаводском районе Нижнего Новгорода.
С 3 мая выдача повторных свидетельств, подтверждающих факт заключения брака в отделах ЗАГС Автозаводского района и в Автозаводском Дворце бракосочетания, будет происходить по адресу ул. Комсомольская, 17 (тел. 268-18-99).
График приема граждан: вторник — пятница с 09:00 до 18:00, перерыв с 13:00 до 14:00, суббота с 09:00 до 17:00, перерыв с 13:00 до 14:00, воскресенье, понедельник — выходные дни.
Newsroom24: последние новости
Владислав Сивый стал депутатом Заксобрания Нижегородской области Пункты выдачи транспортных пропусков к ЧМ-2018 заработали в Нижнем Итоги «Библионочи-2018» подвели в Нижегородской области
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Афганцы перекрыли центр Киева148
Рабочие рассказали подробности резни на заводе ГАЗ57
«Внук Гитлера» обратился к России за помощью132
Москва отреагировала на волнения в Армении98
Военных НАТО обвинили в обстреле ДНР62
Видео
02:42
«Бархатная революция»: начался распад коалиции
В мире
01:20
СК объяснил «золотой дождь» в Якутии
Происшествия
01:05
РФ показала обломки «умных» ракет Трампа
Оружие Армия
02:17
Сына Миддлтон назвали «сильным именем»
В мире
01:14
Москва отреагировала на волнения в Армении
Политика
00:40
Украина вынесла вердикт задержанной россиянке
Происшествия
00:39
Украина цепляется за российский газ
Экономика Статьи
01:04
Разрушен подземный ядерный полигон КНДР
В мире Катастрофы
01:00
Первомай в Москве: шашлыки спасут самолетами
Погода Общество
00:15
В США заявили о провале Су-57
Армия Оружие
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение