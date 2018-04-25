«Поименное голосование лишает депутатов возможности реализовывать скрытое противодействие»

«Поименное голосование депутатов с последующей публикацией результатов — явление достаточно известное и распространенное. Государственная дума России давно и постоянно публикует результаты поименных голосований.

Зачем и почему вводится процедура поименного голосования? Прежде всего это открытость деятельности представительного органа самоуправления. Деятельность депутата становится прозрачной и понятной — в пользу каких решений он голосует, чьи интересы защищает. Это дает возможность избирателям понять, стоит ли голосовать в следующий раз за этого депутата. Дает возможность спросить за поддержанное им решение без учета интересов своих избирателей или своего округа.

Но, на мой взгляд, важнее то, что подобные решения характерны для кризисных периодов. Наш город, система городского управления, городское хозяйство находятся в глубоком кризисе. Смена руководства, приход новой команды, фактически проходящая чистка местных элит — все это не снимает внутренних противоречий, а уводит их в тень. Определенная часть депутатского корпуса не готова поддержать предлагаемые изменения. И принятое сегодня решение лишает депутатов возможности реализовывать скрытое противодействие предлагаемым решениям путем анонимного голосования. Выступаешь против — голосуй открыто, обосновывая свою позицию. Открыто заяви, чьи интересы ты лоббируешь.

Самое же главное определяется тем, что это решение внесено партией власти. Ей сегодня необходимо открыто заявить о своей поддержке политики президента на внутренние преобразования, на реформирование экономики и социальной сферы. Открытое поименное голосование резко снижает возможности использования коррупционных механизмов. Любой конфликт интересов становится достоянием общественности. Что-то мне подсказывает, что нижегородский регион наряду с Дагестаном Сочи оказался экспериментальной площадкой по реализации новой стратегии Владимира Путина . И прошедшими задержаниями и посадками дело не ограничится.

Решение о поименном открытом голосовании по всем вопросам, обсуждаемым в городской думе, на мой взгляд, эффективное средство обеспечить устойчивый приоритет городских проблем для каждого депутата. А выиграть от этого должен город и нижегородцы».

Фото Вячеслава Сенникова/apn-nn.com.