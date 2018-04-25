Для маломобильных граждан оборудуют специальные подъемники в подъездах жилых домов

Подъемник для маломобильных граждан установят в жилом доме района Бирюлево Западное. Об этом сообщили специалисты Мосгосэкспертизы во вторник, 24 апреля.

В 7-ом подъезде 2-го корпуса, дома 4 по улице Харьковская появится подъемная платформа, которая обеспечит беспрепятственный доступ в подъезд маломобильным группам населения. В проекте не только установка самой подъемной платформы, но и обустройство входа в подъезд, сооружение наружных пандусов с ограждениями и замена дверей на автоматические.

В Южном округе будет установлено 10 таких платформ. По словам председателя Москомэкспертизы Валерия Леонова, всего Мосгосэкспертизой с начала 2018 года было согласовано более 130 проектов на установку подъемных платформ для маломобильных групп населения.