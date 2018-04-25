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Чижов назвал незаинтересованные в расследовании «химатаки» в Сирии страны
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Чижов назвал незаинтересованные в расследовании «химатаки» в Сирии страны 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
БРЮССЕЛЬ, 25 апр — РИА Новости. США, Великобритания и Франция и те страны, которые поддержали их действия в Сирии, не заинтересованы в расследовании утверждений о «химической атаке» Сирии, говорится в речи постоянного представителя РФ при ЕС Владимира Чижова к брюссельской конференции по Сирии, которая опубликована на сайте постпредства.
"Очевидно, что эти страны (США, Великобритания и Франция — ред.), а также те, кто выражает свою поддержку их действиям, не заинтересованы в расследовании утверждений о «химической атаке», — говорится в речи.
Ранее Запад обвинил Дамаск в химической атаке в Думе в Восточной Гуте. Москва опровергла информацию о бомбе с хлором, якобы сброшенной сирийскими военными. МИД России заявил, что цель вбросов о применении отравляющих веществ войсками Сирии — выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне. При этом в Генштабе ВС РФ еще 13 марта сообщали о готовящейся боевиками в Восточной Гуте провокации с инсценировкой применения химоружия. Сирийские власти неоднократно заявляли, что весь химический арсенал был вывезен из страны под контролем ОЗХО.
США, Британия и Франция утром 14 апреля нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, которые, по их мнению, используются для производства химического оружия. С 3.42 мск до 5.10 мск они выпустили более ста ракет, 71 из которых сбили сирийские ПВО. В результате ударов никто не погиб, разрушения на земле также оказались минимальны. Российские силы задействованы не были, но отслеживали все пуски.
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