Чижов назвал незаинтересованные в расследовании «химатаки» в Сирии страны

"Очевидно, что эти страны (США, Великобритания и Франция — ред.), а также те, кто выражает свою поддержку их действиям, не заинтересованы в расследовании утверждений о «химической атаке», — говорится в речи.

США, Британия и Франция утром 14 апреля нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, которые, по их мнению, используются для производства химического оружия. С 3.42 мск до 5.10 мск они выпустили более ста ракет, 71 из которых сбили сирийские ПВО. В результате ударов никто не погиб, разрушения на земле также оказались минимальны. Российские силы задействованы не были, но отслеживали все пуски.