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Воинские захоронения Воронежской области могут привести в порядок к 2020 году
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Воинские захоронения Воронежской области могут привести в порядок к 2020 году 

Вести Воронеж 50 минут назад
Фото: Вести Воронеж
Тогда страна будет отмечать 75-летие Победы.
Все воинские захоронения и мемориалы Великой Отечественной Войны, установленные в регионе, могут привести в порядок к 2020 году. Тогда страна будет отмечать 75-летие Победы. С предложением к властям сформировать и принять соответствующую региональную программу в ближайшее время обратится Евгений Ревенко. Об этом депутат Государственной думы сообщил на заседании областного отделения военно-исторического общества. Кстати, сегодня он был избран его председателем.
В этом году планируют провести работу по консервации уникального памятника военных лет — Ротонды. Наземные конструкции очистят, укрепят дополнительными стяжками и обработают специальным раствором, чтобы не допустить дальнейшего разрушения Ротонды. Стоимость этих работ эксперты оценивают в 3 млн рублей. Во сколько обойдётся весь проект, пока неизвестно. Кстати, планируется, что в подвальной части памятника разместится музей. — Проект будет подготовлен в ближайшее время. В дальнейшем будет определяться, какие средства будут необходимы для вот этих работ по консервации. Здесь мы рассчитываем на то, чтобы этот объект и средства на эти объекты, в том числе были собраны на народные средства, — рассказал научный директор Российского Военно-исторического общества Михаил Мягков.
— Я рассчитываю, что работа военно-исторического общества здесь, на Воронежской земле, будет насыщена и наполнена конкретными проектами. Только так мы можем двигаться дальше. Только так мы можем говорить о патриотическом воспитании молодёжи, — отметил депутат Государственной думы РФ Евгений Ревенко.
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