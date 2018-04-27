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Швейцария запретила экспорт изопропанола в Сирию
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Швейцария запретила экспорт изопропанола в Сирию 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
ЖЕНЕВА, 27 апр — РИА Новости, Елизавета Исакова. Никаких данных о незаконном применении Сирией швейцарского изопропанола до сих пор нет, однако Берн будет ужесточать контроль за поставками реагента, заявил РИА Новости пресс-секретарь Государственного секретариата по экономике Федерального департамента по экономике, образованию и науке Швейцарии Фабиан Майенфиш.
"До сих пор не было никакого указания на злоупотребление", — сказал он.
Майенфиш напомнил, что Сирия заявила о своей программе химического оружия в 2013 году и присоединилась к Конвенции о запрещении химического оружия. Кроме того, Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) подтвердила уничтожение в Сирии запасов химической продукции, которая могла быть использована для производства химического оружия.
"В отличие от Евросоюза, который запретил экспорт (в Сирию — ред.) изопропанола в связи с санкциями в отношении Сирии, Швейцария регламентировала экспорт этой продукции законом о контроле за экспортом ценностей и имущества. Экспорт из Швейцарии данных продуктов не запрещен до тех пор, пока не существуют указаний о его незаконном использовании", — отметил он.
По его словам, на момент осуществления поставок не существовало подобных указаний. Однако, с учетом нынешней ситуации, государственный секретариат по экономике больше не будет давать разрешение на экспорт изопропанола.
"После недавних событий в Сирии и критической ситуации на земле, подобные поставки этой продукции больше не будут разрешены. Кроме того, предусмотрены меры по внедрению более строгих мер (в отношении таких поставок — ред.)", — подчеркнул представитель министерства экономики Швейцарии.
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