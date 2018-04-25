Швейцария поставила в Сирию более 5 тонн компонентов зарина — СМИ

По данным телеканала SRF, за 2014 год в арабскую республику было направлено 5120 кг химикатов.

Швейцария в 2014 году направила в Сирию более пяти тонн вещества изопропанол, которое может использоваться для создания зарина. Об этом сообщает телеканал SRF со ссылкой на источник в Федеральном департаменте экономики Швейцарии (SECO).

По данным телеканала, всего в арабскую республику было ввезено 5120 килограммов изопропанола, которые были переданы некоему неназванному фармакологическому предприятию.

«Это предприятие не находилось и не находится под международными санкциями. SECO не видело и не видит никаких оснований полагать, что это предприятие связано с сирийским режимом», — цитирует заявление (SECO) телеканал.

Вместе с тем отмечается, по слова химика швейцарского исследовательского института Empa Маркуса Ценнега, изопропаноловый спирт может использоваться не только для разработки химического оружия, но и при создании фармакологических препаратов.

«В производстве боевых отравляющих веществ, например зарина, изопропанол используется как продукт реакции. Пока ракета находится в полете, изопропанол мгновенно вступает в реакцию с другим веществом, что приводит к образованию зарина», — заявил Ценнег.

Между тем подчеркивается, что экспорт изопропанола в Сирию допускался только при наличии специального разрешения, а предприятие, получившее вещество, не находилось под международными санкциями.