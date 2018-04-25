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Швейцария поставила в Сирию более 5 тонн компонентов зарина — СМИ
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Швейцария поставила в Сирию более 5 тонн компонентов зарина — СМИ 

ТК «Звезда» 47 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
По данным телеканала SRF, за 2014 год в арабскую республику было направлено 5120 кг химикатов.
Швейцария в 2014 году направила в Сирию более пяти тонн вещества изопропанол, которое может использоваться для создания зарина. Об этом сообщает телеканал SRF со ссылкой на источник в Федеральном департаменте экономики Швейцарии (SECO).
По данным телеканала, всего в арабскую республику было ввезено 5120 килограммов изопропанола, которые были переданы некоему неназванному фармакологическому предприятию.
«Это предприятие не находилось и не находится под международными санкциями. SECO не видело и не видит никаких оснований полагать, что это предприятие связано с сирийским режимом», — цитирует заявление (SECO) телеканал.
Вместе с тем отмечается, по слова химика швейцарского исследовательского института Empa Маркуса Ценнега, изопропаноловый спирт может использоваться не только для разработки химического оружия, но и при создании фармакологических препаратов.
«В производстве боевых отравляющих веществ, например зарина, изопропанол используется как продукт реакции. Пока ракета находится в полете, изопропанол мгновенно вступает в реакцию с другим веществом, что приводит к образованию зарина», — заявил Ценнег.
Между тем подчеркивается, что экспорт изопропанола в Сирию допускался только при наличии специального разрешения, а предприятие, получившее вещество, не находилось под международными санкциями.
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