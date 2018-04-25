Курганская городская Дума решила бороться с долгами и дефицитом

Город Курган в ХIХ веке считался зажиточным городом, его доходы всегда превосходили расходы.

В «Тобольских губернских ведомостях» писали: «В 1880 году доходов в Курганскую городскую кассу поступило 31214 рублей, а было израсходовано 30188. Этот бюджет при населении в восемь тысяч душ надо признать довольно изрядным, если сравнивать его с бюджетом Тобольска ».

Однако, в начале ХХ века ситуация резко изменилась.

Курган. н. ХХ в.

22 января на заседании Курганской городской Думы был поднят вопрос о смете города Кургана на 1913 год. Городской бюджетной комиссией был выработан проект сметы с дефицитом в 98 тысяч рублей (на тот момент деньги просто громадные). В виду наличия большого дефицита, этот проект сметы Думой не был рассмотрен, его передали на доработку в городскую Управу и бюджетную комиссию, которой и было предложено, по возможности, сократить дефицит. Гласные Курганской городской Думы высказали мнение о том, что:

«Задолженность города — в настоящее время явление общее для многих городов Российской империи. Явление это зависит от многих причин, важнейшими из которых, являются расходы городов на воинские части, чинов полиции, народное образование и медицинскую помощь. Эти расходы тяжелым бременем ложатся на городской бюджет, так как в возврате этих расходов из государственного казначейства в городскую кассу поступают только незначительные суммы. Источники же доходов в большинстве городов крайне ограничены. Обложение городских обывателей в той, или иной форме, не покрывает городских расходов. Приходится изыскивать новые источники дохода и прибегать к устройству разнородных предприятий, но и здесь встречается масса препятствий: для каждого предприятия нужны деньги, а их у города нет, а достать не всегда легко, затем не везде и не всегда легко создать доходное предприятие. Курганское городское самоуправление в данный момент, переживает острый финансовый кризис. Ежегодные дефициты по сумме прогрессивно возрастают, и, платежи процентов по займам тяжело отзываются на бюджете».

Некоторые из гласных городской Думы расстройство городского хозяйства объясняли неурожаями последних лет в Курганском районе, но это объяснение было справедливо только отчасти, так как на ухудшение городских финансов повлияли многие причины, и в том числе нерациональное ведение городского хозяйства в течение целого ряда лет. Не было ничего сделано в целях создания доходных городских предприятий, а расходы, напротив, производились очень неосмотрительно.

«Наглядным примером чего, — писала газета «Курганский вестник», — может служить расход на церковно-приходские школы, от которых теперь город и не прочь бы избавиться, да немножко поздно. На сколько процентов использованы доходные статьи, сказать трудно, но некоторые из них выражаются странной цифрой, например, городские весы дают городу около 50 рублей, а в Барнауле , те же весы дают городу 2700 рублей. Городские витрины могли бы дать городу от 1–ой до 2-х тысяч рублей в год, а они переданы Вольно-Пожарному обществу, которому следовало бы собственными силами изыскивать средства для жизни. Первое Общественное Собрание имеет большую скидку за аренду огромного помещения и электроэнергию».

«Не известно, — писала далее газета, — сумеют ли городская Управа и бюджетная комиссия сократить дефицит в 98000 рублей, но, во всяком случае, им предстоит нелегкая задача, так как по заявлению членов бюджетной комиссии расходы уменьшены быть не могут. Но, трудно предположить, что и доходы могут быть увеличены на значительную сумму. Единственный выход из создавшегося положения — заключение займа на ликвидацию невыгодных займов и на создание доходных предприятий».

В 1913 году наступил торговый кризис. В этот период крестьянство испытывало острую нужду в деньгах на покрытие долгов по ссудам в неурожайные годы, и в силу этой нужды везло на рынок хлебные продукты, иногда в ущерб своему хозяйству. В это время на местной бирже наблюдалось полное отсутствие хлебных сделок, которое свидетельствовало об отсутствии избытков хлеба у местного крестьянства. Единственным ресурсом, поддерживающим местное крестьянство, являлось маслоделие, но этот ресурс все же был недостаточен для покрытия всех потребностей крестьянского хозяйства, тем более, что крестьянство продолжало погашать долги по ссудам. В силу всего вышесказанного, значительно сократилась и покупная способность местных крестьян, что и отразилось на местной торговле. Местное купечество жаловалось на упадок торговли, среди курганских фабрикантов были случаи прекращения платежей в городскую казну. Прекратить торговый кризис мог только урожай наступившего года, в противном же случае, этот кризис мог не только затянуться, но и принять более острые формы. Однако, надежды на 1914 год не оправдались, весной случилось большое наводнение, которое снова принесло громадные убытки городской казне.

Постепенно городская Управа начала избавляться от ненужных обязательств.

Газета «Курганский вестник» сообщала: «Правление Курганского Вольно-Пожарного Общества на днях получило уведомление Городской Управы о предполагаемом исключении из сметы 1913 года расходов по содержанию обоза Вольно-Пожарного Общества. По слухам, Курганское Вольно-Пожарное Общество, не имея возможности содержать прислугу обоза на свои средства, вынуждено будет из пяти человек оставить только двоих и снять с каланчи пост часовых».

Устройство городской аптеки, ломбарда, как доходных предприятий города, не принесло должного результата. На заседании Думы этот вопрос рассматривался гласными: «В данный момент трудно сказать, будет ли городская аптека приносить городу доход, при наличии четырех частных аптек. Все гласные проголосовали за открытие городской аптеки, только Ф. Д. Смолин высказался против». В итоге, оказалось, как в последующем заседании сообщил гласный городской Думы П. П. Успенский: «Аптека дает доход только от торговли спиртом». Открытие городского ломбарда также не принесло городу никакого ощутимого дохода, это же касалось и городской скотобойни.

Курганская городская Дума. 1910 г.

В результате работы бюджетной комиссии было принято решение увеличить сборы с недвижимых имуществ:

С городского луга на 6500 рублей, за пастьбу скота на 2000 рублей, доход от скотобойни на 3500 рублей, плату за лечение в больнице на 5000 рублей. За счет этого доходы города увеличивались на 25700 рублей.

Одновременно сокращались расходы на следующие учреждения:

Содержание полиции на 7549 рублей, пожарной команды на 1960 рублей, благоустройство города на 2089 рублей, общественное призрение на 150 рублей, медицинская, ветеринарная и санитарная части на 640 рублей, уплата долгов на 7300 рублей. Кроме того, из сметы на будущий год были исключены пособия в 1560 рублей Вольно — Пожарному Обществу, Общественному Собранию и некоторым общественным предприятиям.

Таким образом, расходы города были сокращены на 21196 рублей. Благодаря увеличению статей доходов и уменьшению статей расходов, дефицит бюджета уменьшился на 46895 рублей. Однако, как видно из вышеизложенного, расходы сократились, в основном, за счет социальной сферы.