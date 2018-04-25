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Минниханов сообщил о росте валового регионального продукта в Татарстане
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Минниханов сообщил о росте валового регионального продукта в Татарстане 

РИА Новости 48 минут назад
Фото: © РИА Новости / Владимир Трефилов
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 апр — РИА Новости. Президент Татарстана Рустам Минниханов на рабочей встрече в среду доложил председателю правительства России Дмитрию Медведеву о социально-экономическом положении региона по итогам 2017 года, сообщает пресс-служба правительства Республики Татарстан.
Как уточняется на сайте правительства РФ, рабочая встреча премьер-министра с главой Татарстана состоялась в Горках (Московская область).
"Минниханов вкратце доложил главе правительства России о социально-экономическом положении региона по итогам 2017 года, о текущей ситуации в Республике Татарстан. Он, в частности, сообщил о росте валового регионального продукта по итогам 2017 года в Республике Татарстан и о других экономических показателях", — говорится в сообщении пресс-службы.
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