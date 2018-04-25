Минниханов сообщил о росте валового регионального продукта в Татарстане

Как уточняется на сайте правительства РФ, рабочая встреча премьер-министра с главой Татарстана состоялась в Горках ( Московская область ).

"Минниханов вкратце доложил главе правительства России о социально-экономическом положении региона по итогам 2017 года, о текущей ситуации в Республике Татарстан. Он, в частности, сообщил о росте валового регионального продукта по итогам 2017 года в Республике Татарстан и о других экономических показателях", — говорится в сообщении пресс-службы.