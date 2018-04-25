Владимир Пресняков попал в больницу с инфарктом

Заслуженный артист России Владимир Пресняков-старший госпитализирован после инфаркта. Об этом в среду, 25 апреля, сообщает РЕН ТВ

Композитор находится в одной из московских больниц. Госпитализация связана с проблемами с сердцем.

Информацию о госпитализации подтвердила жена Преснякова