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В Нижнем Новгороде активизировались мошенники
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В Нижнем Новгороде активизировались мошенники 

В городе N 49 минут назад
Фото: В городе N
Количество случаев мошенничества в Нижнем Новгороде возросло в прошлом году на 72% — с 1708 до 2945. Об этом сообщил начальник Управления МВД России по городу, полковник полиции Владислав Пронин на заседании думы 25 апреля. По его словам, удельный вес случаев мошенничества в общей массе преступный деяний составил более 15%.
«Особое беспокойство вызывают преступления с использованием банковских карт, сети интернет и средств сотовой связи. Также участились случаи, когда мошенники обманывают пожилых людей под видом работников коммунальных служб или под видом снятия порчи», — отметил Пронин.
По его словам, в минувшем году была раскрыта серия таких преступлений, в том числе совершенных в составе организованных групп. В частности, были задержаны «гастролеры» из Владимирской области, на счету которых более десятка преступлений в отношении пожилых людей, совершенных под видом социальных работников. Также изобличена банда цыган из Ульяновска. Злоумышленники обманывали пенсионеров под предлогом снятия порчи.
«Вместе с тем, расследование дистанционных случаев мошенничества затрудняют высокотехнологичные криминальные схемы с использованием фиктивных IP-адресов, сим-карт и вредоносных программ, зачастую реализуемые на территории других государств. Мы вышли с инициативой сформировать межведомственную группу для обеспечения взаимодействия с получении необходимой информации. В то же время сами граждане должны быть бдительными и соблюдать все меры предосторожности», — пояснил Пронин.
Напомним, самым криминальным районом Нижнего Новгорода назван Автозаводский.
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