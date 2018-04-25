Власти Подмосковья поручили нарастить темпы рекультивации свалки «Кучино»

"Нам представили план производства работ, он выглядит реальным. Однако темпы необходимо увеличить, а сами работы на каждом этапе следует вести тщательнее. Сейчас участки выхода газа накрываются геосинтетической пленкой, однако она не везде пересыпается чистым грунтом, неплотно прилегает", — сказал Коган.

Также он отметил, что очистные сооружения для системы сбора и очистки фильтрата уже заказаны, еще необходимо сделать колодцы и систему стоков, а монтаж всей системы очистки фильтрата планируется провести уже в августе.