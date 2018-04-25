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Власти Подмосковья поручили нарастить темпы рекультивации свалки «Кучино»
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Власти Подмосковья поручили нарастить темпы рекультивации свалки «Кучино» 

РИА Новости 51 минуту назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Рекультивация ТКО «Кучино» в подмосковной Балашихе идёт в рамках производственного графика, но темпы работ необходимо наращивать, сообщил министр экологии и природопользования Московской области Александр Коган на рабочем совещании с представителями подрядной организации и проектировщиками.
"Нам представили план производства работ, он выглядит реальным. Однако темпы необходимо увеличить, а сами работы на каждом этапе следует вести тщательнее. Сейчас участки выхода газа накрываются геосинтетической пленкой, однако она не везде пересыпается чистым грунтом, неплотно прилегает", — сказал Коган.
Также он отметил, что очистные сооружения для системы сбора и очистки фильтрата уже заказаны, еще необходимо сделать колодцы и систему стоков, а монтаж всей системы очистки фильтрата планируется провести уже в августе.
Кроме того, по словам руководителя подрядной организации Оливера Кайзера, уже составлена карта выхода свалочных газов, наиболее активные участки решено дополнительно отсыпать чистым грунтом и изолировать геосинтетикой, а в ближайшее время начнется закупка материалов для обустройства технологических дорог. После этого специалисты повторно обследуют тело полигона.
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