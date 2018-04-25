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В Оренбургской области на покупку техсредств для инвалидов направят более 5 млн рублей
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В Оренбургской области на покупку техсредств для инвалидов направят более 5 млн рублей 

Rambler News Service 56 минут назад
На закупку технических средств для реабилитации инвалидов направят в направят 5,3 млн руб., сообщает издание «56 медиа» со ссылкой на региональное правительство.
Министерство социального развития региона уже приобрело дорогостоящие технические средства реабилитации на общую сумму 1,4 млн руб. Это брайлевские дисплеи и динамические параподиумы.
Брайлевские дисплеи идут в комплекте с программным обеспечением JAWS, которое обеспечивает функцию синтеза речи. Аппаратура позволят незрячим использовать современные компьютеры, освоиться в среде Windows, интернете.
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