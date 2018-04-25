Монголия готова отказаться от проекта ГЭС на Селенге в случае ущерба для Байкала

Монголия готова отказаться от строительства ГЭС на реке Селенга в том случае, если ученые России и Монголии придут к выводу о негативном влиянии работы ГЭС на экологическую систему озера Байкал. Об этом говорится в сообщении Минприроды РФ по итогам встречи министра природных ресурсов и экологии Сергея Донского с вице-премьером Монголии Улзийсайханы Энхтувшином.

При этом Монголия считает необходимым продолжить работу по дальнейшему изучению вопроса о влиянии проекта строительства ГЭС на состояние озера Байкал.

«Энхтувшин отметил, что монгольская сторона считает необходимым продолжить работу по дальнейшему научному изучению вопроса о влиянии проекта строительства ГЭС на состояние озера Байкал. По его словам, если ученые России и Монголии придут к выводу о негативном влиянии работы ГЭС на экологическую систему озера, проект не будет реализован», — говорится в сообщении.

В свою очередь Донской отметил начало системного диалога с Монголией по этому вопросу. По его словам, в октябре 2017 года в Улан-Баторе проведено первое заседание российско-монгольской Рабочей группы, а в середине апреля 2018 года в Иркутске состоялась встреча рабочей научной подгруппы, где был рассмотрен предварительный вариант технического задания на проведение региональной экологической оценки Шурэнской ГЭС и планируемых проектов развития гидроэнергетики и водоотвода «Орхон».

Министр предложил продолжить обсуждение в октябре 2018 года в рамках заседания рабочей группы, рассматривая, в том числе, альтернативные варианты обеспечения экономики Монголии электроэнергией. В феврале 2018 года состоялось заседание рабочей группы в сфере энергетики, в рамках которого согласован проект соответствующего межправительственного соглашения. Подписать документ планируется в ходе ближайшей встречи на высшем уровне.

Донской отметил, что в 2017 году снизились экспортные цены на электроэнергию между российскими и монгольскими компаниями. В рамках существующих электросетевых связей российская сторона уже сейчас готова нарастить объем поставок электроэнергии в Монголию до 1,5 млрд кВт⋅ч в год и более.

«Увеличение поставок в совокупности с выравниванием их графика позволило бы еще более снизить цену электрической энергии для монгольской стороны», — отмечает Минприроды.

Энхтувшин также подтвердил планы подписания соглашения в сфере электроэнергетики с учётом последних замечаний российской стороны.