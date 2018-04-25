Собчак на роскошном отдыхе намекнула о своем превосходстве

Телеведущая Ксения Собчак вызвала бурю негодования в Сети. Она упоминала ветхозаветный сюжет, а поклонники не поняли к чему это она.

В своем Instagram Собчак опубликовала фото из отпуска в Лондоне. Снимок сделан на фоне густой растительности, в кадре улыбающаяся Ксения в сером спортивном костюме и черной косухе загадочно смотрит в даль.

Под постом барышня написала: «Она была настолько редкой тварью, что на Ноев Ковчег пришла одна… Классика». Подписчики не оставили публикацию незамеченной. Свое недоумение они начали выражать в комментариях.

"О себе, что ли?", «Как остроумно, где посмеяться надо?», «Воображает себя центром Вселенной, а сама ноль и пустышка», «Не лести себе.. Коней пално», «Одна? Н-да, Макс, наверно, в шоке))», «Зачем тогда породила потомство?Так и оставалась бы одинокой тварью, для всё было бы лучше)))», «Ну это скорей комплимент))))», «Что ты тварь, то это мягко сказано)» «Хоть правду говорит😁😁😁», «Редкая тварь» это прям про тебя, ксюшадь", — не унимались пользователь Сети, видимо им показалось, что Ксения, тем самым, хочет показать всем свое превосходство.

Дальше-больше, через несколько часов поток колких издевок плавно переродился в политическую дискуссию. Обсуждали все: выборы, депутатов, законы, медицину пенсию, в общем прошлись по наболевшим местам. Также вспомнили старые прегрешения телеведущей: «она россиян назвала быдлом, лохами и отребьем, а детей гаденышами это как называется?! Эту тварь за такие гадости в Сибирь сослать нужно», — негодовал пользователь соцсети.

Отметим, что пока критики разбирают в ее микроблоге тяжелое положение нашей страны Ксения и ее супруг отдыхают в фешенебельном пятизвездочном отеле The Lanesborough в центре Лондона. Из окон гостиницы открывается вид на Гайд-парк. Ночь в таком отеле стоит около 60 000 рублей, сообщает Teleprogramma.pro.