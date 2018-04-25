Депутат: Военные доказали очередное вранье США

Генштаб РФ продемонстрировал журналистам обломки крылатых ракет, выпущенных по Сирии силами коалиции. На специальной выставке были представлены элементы ракет США «Томагавк» и ракет Англии Франции SCALP и Storm Shadow. «Наличие сквозных отверстий от поражающих элементов на обшивке крылатых ракет явно характеризует именно огневое воздействие зенитных управляемых ракет ПВО», — заявил специалист ведомства в области противовоздушной обороны Сергей Безногих.

В эфире НСН заместитель председателя комитета Госдумы по обороне и безопасности Юрий Швыткин обвинил США в лживой и двойственной политике по отношению к России

«Обломки сбитых ракет являются ярким подтверждением того вранья и обмана, который демонстрирует США, Великобритания и Франция. К тому же это доказывает достаточно высокую эффективность оружия, созданного еще в 60-х годах, которое находится на вооружении сирийской армии. Данный факт, как и инсценировка якобы химической атаки в Думе, а также надуманные обвинение в отравлении Скрипалей — это все звенья одной цепочки, которые говорят о целях, которые преследуют США со своими западными приспешниками. Цель одна — показать в лице России некоего врага, создать негативную обстановку вокруг нашей страны», — заявил он.

Минобороны РФ пообещали поставить в Сирию новые средства ПВО Собеседник НСН назвал враньем большинство заявлений США в отношении России.

«Это политика двойных стандартов в совокупности с чувством безнаказанности, которое подпитывается попустительским отношением со стороны ООН . Вдобавок, некоторые страны в некоторой степени изолированы от объективной информации и могут воспринять эту ложь за действительность. И сегодня Россия и ряд других государств противостоят этим врунам, по-другому их никак не назовешь», — добавил он.