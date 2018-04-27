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В бундесвере заявили, что доверие к правительству «опасно подорвано»
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В бундесвере заявили, что доверие к правительству «опасно подорвано» 

РИА Новости 31 минуту назад
МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Армия Германии нуждается в увеличении финансирования, в противном случае программа модернизации будет сорвана. Об этом в интервью Welt заявил глава Союза военнослужащих бундесвера подполковник Андре Вюстнер.
По мнению офицера, оборонный бюджет Германии должен вырасти на 15 миллиардов евро к 2021 году. Иначе, предупредил Вюстнер, страна столкнется «с непредвиденными последствиями в области государственной безопасности» из-за невозможности обновить инфраструктуру и вооружения.
Вюстнер отмечает, что доверие солдат к немецкому правительству уже «опасно подорвано», а отказ увеличить финансирование может только усугубить ситуацию. «Если правящая коалиция хочет показать народу, что защита населения является долгом государства, то она должна действовать понятным образом», — добавил подполковник.
Ранее немецкие СМИ со ссылкой на секретные документы Минобороны ФРГ сообщали, что бундесверу не хватает танков и самолетов для исполнения обязанностей перед НАТО. Так, девятая танковая бригада в Мюнстере, которая должна играть решающую роль в оперативной группе «Острие копья» (Speerspitze), имеет только девять танков из необходимых 44 танков Leopard-2.
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