В Правительстве одобрили законопроект о таможенном регулировании

Комиссия Правительства России по законопроектной деятельности одобрила законопроект о таможенном регулировании, сообщается на сайте кабмина.

Законопроектом регулируются отношения, связанные с ввозом и вывозом товаров, их перевозкой под таможенным контролем, временным хранением, таможенным декларированием, выпуском и использованием в соответствии с таможенными процедурами, проведением таможенного контроля, взиманием и уплатой таможенных платежей.