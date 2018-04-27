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В Правительстве одобрили законопроект о таможенном регулировании
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В Правительстве одобрили законопроект о таможенном регулировании 

Парламентская газета 2 часа назад
Фото: Парламентская газета
Комиссия Правительства России по законопроектной деятельности одобрила законопроект о таможенном регулировании, сообщается на сайте кабмина.
Законопроектом регулируются отношения, связанные с ввозом и вывозом товаров, их перевозкой под таможенным контролем, временным хранением, таможенным декларированием, выпуском и использованием в соответствии с таможенными процедурами, проведением таможенного контроля, взиманием и уплатой таможенных платежей.
Цель законопроекта — приведение российского законодательства в области таможенного регулирования и таможенного дела в соответствие с международными договорами, составляющими право Евразийского экономического союза.
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