Правкомиссия одобрила законопроект о штрафах за оборот ряда товаров 

Комиссия Правительства по законопроектной деятельности одобрила законопроект об административной ответственности за несоблюдение запрета на оборот на территории России отдельных категорий товаров.
Соответствующее решение размещено 25 апреля на официальном сайте кабмина.
В документе отмечается, что к настоящему времени существует необходимость дополнить Кодекс об административных правонарушениях статьёй об административной наказании за несоблюдение запрета на оборот отдельных категорий товаров, кроме случаев, когда продукция приобретается для личных нужд, и определённого перечня других обстоятельств.
Одобренный законопроект предполагает введение штрафов за несоблюдение такого запрета: на должностных лиц — от 30 до 50 тысяч рублей и на компании — от 70 до 100 тысяч рублей. Предусматривается также возможность конфискации соответствующих товаров.
Законопроект будет рассмотрен на одном из ближайших заседаний Правительства.