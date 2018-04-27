Меркель обсудит с Трампом в Вашингтоне международные конфликты и вопросы торговли

Непростой визит

Это будет вторая поездка Меркель в Вашингтон с марта 2017 года. Спорных вопросов в отношениях ФРГ и США с тех пор накопилось достаточно. Это дает повод немецким наблюдателям предполагать, что предстоящие переговоры станут для германского лидера более сложными, чем прошлогодние.

Напоминают они и о недавнем госвизите в США французского лидера Эмманюэля Макрона, который пробыл за океаном три дня. Визит главы германского правительства же продлится всего несколько часов. Сразу после переговоров канцлер вылетит обратно в Берлин.

Несмотря на разногласия по определенным вопросам, важность трансатлантических отношений в Берлине подчеркивали неоднократно. Именно поэтому канцлеру просто необходимо скоординировать на встрече с Трампом действия по «конкретным политическим темам», заявил журналистам источник в правительстве Германии.

Экономический аспект

Аргентине, Бразилии, Канаде, Мексике, Один из самых актуальных пунктов в повестке дня, по которому Меркель будет непросто вести переговоры, — американские пошлины на металлы. США ввели их 23 марта, но предоставили отсрочку до 1 мая ряду стран: Австралии Южной Корее и государствам Евросоюза. На данный момент в Берлине полагают, что продлевать отсрочку в Вашингтоне не будут, но надеются, что канцлер сможет убедить Трампа начать новые переговоры по этому вопросу. При этом Германия неоднократно прочеркивала, что потенциальная торговая война между Америкой и Европой обернется сокращением экономики по обе стороны океана.

Обеспокоены в Германии и последними ограничительными мерами США в отношении России , которые могут негативно сказаться на немецком бизнесе. «Эти санкции могут затронуть наши компании, причем в весьма негативном ключе, — сказал журналистам источник в кабмине. — Есть возможность получить исключения для них, мы бы это приветствовали».

Тем временем в Российско-германской внешнеторговой палате в пятницу выразили надежду, что «канцлер добьется исключения или послаблений для немецких фирм, которые могут затронуть недавно принятые санкции США против российских предприятий и лиц». В краткосрочной перспективе эксперты оценивают ущерб от данных ограничительных мер для Германии на сумму до 377 млн евро, в среднесрочной — на миллиарды евро.

Иранская программа и Сирия

На текущей неделе в новом контексте заговорили о соглашении об иранской ядерной программе. Трамп ранее неоднократно называл сделку с Тегераном «пагубной», утверждая, что она не исключила создания ядерного оружия в будущем. Президент Франции во время визита в США на этой неделе заявил, что Париж готов работать с Вашингтоном над новым соглашением.

Представитель МИД Германии Райнер Бройль после этого сказал, что соблюдение и полное выполнение соглашения «остается приоритетом» для Берлина, а «новое соглашение в повестке дня не значится». По мнению Берлина, соглашение по иранской ядерной программе «не может быть заново пересмотрено или заменено» кем-либо в отдельности. «Мы остаемся в тесном сотрудничестве с международными партнерами по этому вопросу», — отметили в правительстве федеративной республики.

Зампред парламентской фракции Свободной демократической партии ФРГ Александер граф Ламбсдорфф считает, что во время визита французского лидера в Соединенные Штаты доверие между Трампом и Макроном заметно укрепилось. В определенной степени способствовал этому и недавний удар по Сирии, в котором помимо Вашингтона и Лондона принял участие Париж. Берлин приветствовал авианалет, но участвовать в нем не стал.

Как полагает председатель комитета германского Бундестага по внешней политике Норберт Реттген, если ФРГ и США не смогут согласовать позиции по Сирии, это станет «большим препятствием в отношениях». «После военного удара по САР необходимо вернуться к политическим и дипломатическим усилиям», — сказал однопартиец Меркель в эфире телеканала NTV. Сирийская проблематика будет обсуждаться на встрече канцлера и президента именно в этом ключе.