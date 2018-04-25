«Не верится, что его больше нет»: Нетребко рассказала о последнем концерте с Хворостовским

Дмитрий Хворостовский скончался 21 ноября прошлого года. Первым трагическую новость на своей странице в Twitter сообщил Дмитрий Маликов , позднее печальное известие было подтверждено родственниками артиста. Одной из первых семью артиста поддержала коллега и приятельница Хворостовского — Анна Нетребко . Оперная дива и спустя почти полгода периодически публикует на странице в Instagram фото с Дмитрием. На одном из последних кадров певица запечатлена в окружении супруга Юсифа Эйвазова и Хворостовского на концерте в Торонто.

"В этот день год назад мы пели наш концерт с Димой в Торонто… Увы, последний", — с сожалением подписала памятный снимок Нетребко. В комментариях к публикации пользователи в очередной раз выразили Анне свои соболезнования и пожелали сил и мужества. До сих пор не верится, что Дмитрия больше нет…Вечная память!", «Он с нами Навсегда!», «У меня душа, у меня сердце плачет… Не могу смириться», «Теперь только в памяти. Спасибо за фото!», — высказывались подписчики артистки.

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