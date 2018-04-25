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Сотрудницу «Метроэлектротранса» оштрафовали за долг по контракту в 1 млн
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Сотрудницу «Метроэлектротранса» оштрафовали за долг по контракту в 1 млн 

АиФ Волгоград 1 час назад
Фото: АиФ Волгоград
Замглавного бухгалтера МУП «Метроэлектротранс» Нину Галицыну оштрафовали на 30 000 рублей за то, что предприятие накопило задолженность по муниципальному контракту на один миллион рублей.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в областной прокуратуре, как выяснилось, «МЭТ» заключил с одним из поставщиков контракт на поставку автомобильного топлива. Несмотря на то, что тот исполнил свои обязательства по нему, «Метроэлектротранс» вовремя оплачивать исполненную работу не стал.
Добавим, что в результате принятых прокуратурой мер к настоящему моменту задолженность уже погашена.
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