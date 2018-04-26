Ещё
Сбербанк новое ТВ-шоу «Теперь Я Босс Своего Дела»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Сбербанк новое ТВ-шоу «Теперь Я Босс Своего Дела» 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
При поддержке Сбербанка на телеканале «Пятница» будет дан старт новому шоу «Теперь Я Босс Своего Дела».
Премьерный выпуск программы пройдет в эфире телеканала 25 апреля в 22:00. В дальнейшем выпуски будут выходить каждую среду в течение 10 недель.
В ходе проекта глава крупной компании и начинающий бизнесмен на три дня поменяются местами и попытаются изменить бизнес друг друга. Зрители узнают изнутри, как устроены барбершопы, бургерные, магазины одежды, отели, фитнес-центры, маникюрные салоны, фермерские магазины.
«Рассчитываю, что в шоу мы в легкой развлекательной форме покажем настоящих героев — предпринимателей, которые вкладываются без остатка в развитие бизнеса, делают ошибки, но все равно идут вперед и становятся мастерами своего дела. Мы думаем, это привлечет внимание общества к предпринимательству и придаст импульс для открытия новых бизнесов», — отметил старший вице-президент, руководитель блока «Корпоративный бизнес» Сбербанка Анатолий Попов.
«В группе Dentsu Aegis Network существует контентная практика (Content stack), основной философией и задачей которого является помощь клиентам в создании востребованного контента, позволяющего вывести формат подачи продуктов клиента на качественно новый уровень в органичной для целевой аудитории форме. При создании проекта «Теперь Я Босс Своего Дела» удалось учесть интересы всех сторон творческого процесса и достичь максимального уровня коллаборации», — отметил Камаль Мерием, операционный директор агентства The Story Lab.
Уникальность проекта заключается в том, что совместными усилиями телеканала «Пятница», представителей Сбербанка и агентств из группы Dentsu Aegis Network удалось создать не просто привлекательный коммерческий ТВ-контент, а целое шоу, которое решает задачи бренда и интересно аудитории канала.
В рамках продвижения проекта создана digital-экосистема в социальных сетях и новое digital-медиа под названием «Свое Дело». Такой комплексный подход позволит усилить эффект от ТВ-шоу и предложит предпринимателям дополнительный полезный контент.
АиФ: последние новости
Стало известно, когда начнут отключать отопление в Липецке Накануне 9 Мая в Орле появился еще один символ Великой Победы Как белгородцы отметят День Победы?
Комментарии1  Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
У Клюева нашли тяжелую болезнь26
Умерла звезда сериала «Сваты»47
Макаревич снова оскорбил россиян166
Крым передать, и точка! Без всяких референдумов…47
Столтенберг анонсировал совещание по России159
Видео
05:42
В РФ отреагировали на действия США в Сиэтле
Политика
04:35
Киев усилил контроль на границах
Украина В мире
00:11
В Подмосковье загорелся автобус
Пожары Происшествия
01:15
Капитан «Норда» попал в больницу на Украине
Происшествия В мире
Су-30СМ уничтожил фрегат у берегов Сирии
Ближний Восток Армия
02:56
Россиян оставят без торговых центров
Экономика Происшествия
00:41
В Ереване протестующие направились к зданию парламента
В мире Кавказ
04:24
Трамп унизил Макрона
В мире Статьи
04:12
Собчак показала трейлер фильма об отце
Шоу-бизнес Политика
00:25
Самбурская унизила Летучую
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение