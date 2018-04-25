Вадим Бужгулашвили встретится с жителями Бибирева 16 мая

Ближайшая встреча главы управы района Бибирево Вадима Бужгулашвили с населением состоится в среду, 16 мая. Как и всегда, она пройдет в актовом зале спортивно-досугового центра «Кентавр» на третьем этаже. Об этом сообщили в организационном отделе управы.

-В ходе ежемесячного мероприятия глава управы расскажет жителям о досуговой, социально-воспитательной и физкультурно-оздоровительной работе в летнее время. После небольших докладов представители районной власти ответят на все вопросы, интересующие жителей, — отметили в управе.

Начало в 19.00 по адресу: ул. Пришвина, д. 12, корп. 2. Вход свободный, предварительная запись для участия в мероприятии не требуется. (вт)