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На Урале школьниц отправили маршировать по сугробам с голыми ногами
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На Урале школьниц отправили маршировать по сугробам с голыми ногами 

Вести.Ru 1 час назад
В городском паблике Екатеринбурга «ВКонтакте» появились фото школьниц, которые маршируют по сугробам в коротких юбках, пилотках и с голыми ногами. Сообщается, что это был конкурс по строевой подготовке возле местного Дома офицеров.
Пользователи в комментариях возмутились этим зрелищем, ведь накануне, 24 апреля, когда проводился этот конкурс, в Екатеринбурге хоть и было около нуля, регион засыпал снег. Сообщалось, что из-за сильнейшего снегопада несколько самолетов вынуждены были уйти на запасные аэродромы.
В ответ на негативные отзывы пользователей представитель проекта Ольга Рогулина объяснила журналистам, что выступление было запланировано заранее, но в оргкомитете не ожидали, что в этот день вдруг пойдет снег.
По ее словам на площадь вышли команды, которые приняли осознанное решение выступать в таком виде, а и их руководители дали на это согласие, пишет Life.
Рогулина также отметила, что в помещении площадка под маршировку не предусмотрена, поскольку в некоторых местах там проваливаются полы, и дети могли получить травмы.
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