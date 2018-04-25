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Суд отказал закрытому волгоградскому торговому центру в возобновлении работы
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Суд отказал закрытому волгоградскому торговому центру в возобновлении работы 

Rambler News Service 1 час назад
Тракторозаводский районный суд Волгограда не удовлетворил заявление ООО «Багарта», которое управляет закрытым волгоградским торговым центром «Семь звезд», о снятии обеспечительных мер по иску прокуратуры, которая ранее добилась его закрытия в связи с многочисленными нарушениями требований правил пожарной безопасности, сообщает «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на региональную прокуратуру.
Ранее надзорная проверка выявила в ТЦ около 70 нарушений, в частности, в нем не функционировала пожарная сигнализация, пути эвакуации были захламлены, а пожарные гидранты не работали. В итоге суд постановил закрыть «Сем звезд» по требованию прокуратуры, поскольку нарушения носили критически опасный характер и угрожали жизни и здоровью его посетителей.
Через четыре дня собственник «Семи звезд» обратился в суд с заявлением о снятии обеспечительных мер, заверив, что все недостатки были устранены. Однако очередная проверка показала, что на самом деле большую часть нарушений компания так и не ликвидировала.
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