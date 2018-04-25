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Росгеология заключила соглашение о геологоразведке в Монголии
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Росгеология заключила соглашение о геологоразведке в Монголии 

Rambler News Service 1 час назад
Компания «Зарубежгеология» (входит в госхолдинг Росгеология) заключила соглашение с монгольской компанией «Арвин Цайдам» о геологоразведке на территории западной, центральной, восточной и южной Монголии, говорится в сообщении Минприрды РФ по итогам встречи министра природных ресурсов и экологии Сергея Донского с вице-премьером Монголии Улзийсайханы Энхтувшином.
«"Зарубежгеология" заключила соглашение с монгольской геологоразведочной компанией ООО «Арвин Цайдам» о сотрудничестве в области геологических исследований на территории западной, центральной, восточной и южной Монголии», — говорится в сообщении.
В настоящее время идет подготовка договора о сотрудничестве в проведении поисково-оценочных работ в северо-восточных районах Монголии, уточняет Минприроды.
Министертсво также сообщает, что в соответствии с соглашением между Роснедрами и Агентством полезных ископаемых и нефти Монголии о передаче геолого-геофизической информации, в середине февраля 2018 года Росгеолфондом переведено в электронный вид 70 копий геологических отчетов по недрам Монголии, не имеющих ограничительных грифов.
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