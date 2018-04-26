Тополь, переживший Сталинградскую битву, теперь будет расти в Калининграде

Легендарный Сталинградский тополь теперь будет расти и в столице Янтарного края. Это единственное дерево, чудом уцелевшее в страшной битве, да и к тому же дожившее до ста лет. Эту героическую жизнь ученые решили продлить. Сегодня ростки тополя-героя высадили в 17 регионах страны.

Клон легендарного сталинградского тополя выращен в искусственных условиях в пробирке специалистами ботанического сада Волгограда . Буквально накануне росток прибыл в Калининградскую область авиарейсом.

Сталинградский тополь — знаменитый на всю страну символ победы. Столетнее дерево растет в центре города на Волге на площади Павших борцов. Оно единственное пережило кровопролитную Сталинградскую битву. И хотя ствол дерева буквально усеян «шрамами» и «ссадинами» от пуль и осколков снарядов, весной 1943 года, после освобождения города, оно вновь зацвело, символизируя победу жизни над смертью и войной.

По словам биологов, саженец тополя уникален. Поэтому его почки клонировали в лаборатории Ботанического сада Волгограда. Чтобы продлить жизнь сталинградского тополя, компания МТС проводит ежегодную акцию по высадке символа Победа в разных регионах страны.

Анна Хлевтова, директор филиала ПАО «МТС» в Калининградской области: — Авторами этой акции была компания «МТС». В прошлом году тополь был высажен в 17 регионах России , акция очень вдохновила наших коллег, ветеранов и наших клиентов. Поэтому мы решили ее продолжить. По нашему заказу были клонированы еще дополнительные ростки. Таким образом тополь здесь у нас сегодня.

Посадить саженец в одну из клумб парка Победы доверили шестилетней Вере. Участие в акции «Тополь Победы» приняли и ветераны. Приглядывать за ростком в ближайший месяц будут волонтеры МТС. Соседями потомка дерева-легенды стали десять туй. Наблюдать за тем, как тополь крепнет в калининградской земле, можно будет, сидя на новых удобных лавочках. В планах компании МТС в ближайшие несколько лет посадить саженцы сталинградского тополя во всей России.