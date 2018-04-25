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Ко Дню Победы в Калуге высадят клон сталинградского тополя
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Ко Дню Победы в Калуге высадят клон сталинградского тополя 

Калуга 24 1 час назад
Фото: Калуга 24
Калуга станет одним из 15 городов-участников акции «Тополь Победы». Главный герой этой акции — знаменитый тополь на площади Павших Борцов в Волгограде, чудом переживший Сталинградскую битву и ставший символом жизни и Победы в Великой Отечественной войне. Дерево, на коре которого еще несколько лет назад были видны следы от пуль и осколков, живо и по сей день, несмотря на то, что ему уже более ста лет. Специально для акции «Тополь Победы» осенью прошлого года биологами лаборатории биотехнологий Волгоградского ботанического сада были клонированы 15 почек тополя-ветерана, а из них культивированы саженцы. Ростки знаменитого тополя уже доставлены из Волгограда в 15 городов России, в том числе и в Калугу. Как сообщили в пресс-службе городской управы, 8 мая саженец будет торжественно высажен в сквере, разбитом в честь 40-летия освобождения Калуги, который обычно называют сквером имени Жукова.
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