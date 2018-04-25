В Калининградской области выявлено 4 случая болезни лайма

Заболевших энцефалитом в Калининградской области пока нет, но уже выявлено четыре случая болезни лайма. Об этом заявила в программе «30 минут» на канале ГТРК «Калининград» руководитель управления «Роспортебнадзор» региона Елена Бабура

В Калининградской области из-за теплой зимы эпидсезон клещей длится, дольше, чем в других регионах России . Восемь месяцев, с марта по октябрь. Пик приходится на конец мая и начало сентября. Именно в эти дни люди начинают чаще выходить на природу. Это пикники и грибной сезон. Ежегодно с жалобами на укусы и присасывания клещей в больницы обращаются более 5-и тысяч жителей региона.

Елена Бабура, руководитель управления Роспотребнадзора Калининградской области:

— В 2017-м у нас было 16 случаев клещевого энцефалита и 70 клещевого боррелиоза, или болезни лайма. И показатель заболеваемости в пересчете на 100 тысяч населения выше среднероссийского уровня.