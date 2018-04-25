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Военно-морской потенциал России обгоняет США
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Военно-морской потенциал России обгоняет США 

News.ru 29 минут назад
Передовые силы США на море слабеют на фоне роста военного потенциала России и Китая, пишет The National Interest со ссылкой на командующего Корпуса морской пехоты страны генерал Роберта Неллера.
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