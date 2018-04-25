Жители могут узнать график отключения горячей воды через новый сервис на портале мэра

График отключения горячей воды жители района Орехово-Борисово Северное смогут узнать с помощью онлайн-сервиса на портале мэра и правительства Москвы . Услуга заработала на сайте в понедельник, 23 апреля.

Например, в многоквартирном доме по адресу: Шипиловский проезд, дом 39, корпус 1, отключение пройдет с 14 по 23 июня. С домами №№13 и 18 по Борисовскому проезду ситуация другая — здесь систему водоснабжения будут ремонтировать с 31 по 9 августа.

Для того, чтобы узнать, когда в том или ином доме отключат горячую воду, необходимо просто ввести адрес своего дома в строку поиска. Система сразу выдаст подробный календарь с графиком ремонтных работ.