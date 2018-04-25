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Жители могут узнать график отключения горячей воды через новый сервис на портале мэра
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Жители могут узнать график отключения горячей воды через новый сервис на портале мэра 

Управа района Орехово-Борисово Северное города Москвы 1 час назад
Фото: Борисовские пруды
График отключения горячей воды жители района Орехово-Борисово Северное смогут узнать с помощью онлайн-сервиса на портале мэра и правительства Москвы. Услуга заработала на сайте в понедельник, 23 апреля.
Например, в многоквартирном доме по адресу: Шипиловский проезд, дом 39, корпус 1, отключение пройдет с 14 по 23 июня. С домами №№13 и 18 по Борисовскому проезду ситуация другая — здесь систему водоснабжения будут ремонтировать с 31 по 9 августа.
Для того, чтобы узнать, когда в том или ином доме отключат горячую воду, необходимо просто ввести адрес своего дома в строку поиска. Система сразу выдаст подробный календарь с графиком ремонтных работ.
Управа района Орехово-Борисово Северное города Москвы: последние новости
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