Меншикова красавица

Меншикова башня по праву считается одной из самых ярких достопримечательностей эпохи Петра I. Да и всей нашей Москвы

Жаль только, что нынче не вдруг увидишь ее — пройдешь неподалеку, по Архангельскому переулку, и не заметишь, не порадуешься этому чудному сооружению, пока почти вплотную не приблизишься… Даром что поначалу, как только воздвиглась башня, на три с лишним метра превзошла она самую высокую в Белокаменной — колокольню Ивана Великого. Как, собственно, Меншиков и замышлял.

Однако в 1723 году небеса разразились, раздался гром, и молния поразила в аккурат верховье храма. Возник пожар. Весь деревянный верхний восьмерик сгорел на глазах собравшегося народа, металл креплений курантов, расположенных ниже, оплавился, потек, и все полсотни колоколов с красавцами-часами рухнули, сокрушив нижний свод и уничтожив все внутреннее убранство храма… Удалось вытащить из горящих обломков один, но самый главный образ — Полоцкой Божией Матери, писаный евангелистом Лукой. Меншиков считал эту икону своей покровительницей и безумно ею дорожил.

Только в 1779 году известный московский масон Гавриил Измайлов восстановил Меншикову башню. Но уже без верхнего, сгоревшего яруса. Так что недолго башня оставалась самой высокой в Москве.