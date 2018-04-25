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Меншикова красавица
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Меншикова красавица 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Меншикова башня по праву считается одной из самых ярких достопримечательностей эпохи Петра I. Да и всей нашей Москвы.
Жаль только, что нынче не вдруг увидишь ее — пройдешь неподалеку, по Архангельскому переулку, и не заметишь, не порадуешься этому чудному сооружению, пока почти вплотную не приблизишься… Даром что поначалу, как только воздвиглась башня, на три с лишним метра превзошла она самую высокую в Белокаменной — колокольню Ивана Великого. Как, собственно, Меншиков и замышлял.
Однако в 1723 году небеса разразились, раздался гром, и молния поразила в аккурат верховье храма. Возник пожар. Весь деревянный верхний восьмерик сгорел на глазах собравшегося народа, металл креплений курантов, расположенных ниже, оплавился, потек, и все полсотни колоколов с красавцами-часами рухнули, сокрушив нижний свод и уничтожив все внутреннее убранство храма… Удалось вытащить из горящих обломков один, но самый главный образ — Полоцкой Божией Матери, писаный евангелистом Лукой. Меншиков считал эту икону своей покровительницей и безумно ею дорожил.
Только в 1779 году известный московский масон Гавриил Измайлов восстановил Меншикову башню. Но уже без верхнего, сгоревшего яруса. Так что недолго башня оставалась самой высокой в Москве.
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