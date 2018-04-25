Исследователь группы Дятлова из Кыштыма ждет результаты вскрытия

Заведующий травматологическим отделением Кыштымской городской больницы и исследователь загадки группы Дятлова Николай Тарасов полагает, что его письмо президенту страны могло повлиять на эксгумацию тела Семёна Золотарёва, которая прошла на днях в Екатеринбурге , сообщил корреспондент «АиФ-Челябинск».

Напомним, что эксгумация тела выявила немало странных моментов. Так в списках захоронений Ивановского кладбища имя Золотарёва почему-то не значится, хотя сама могила есть. При вскрытии выяснилось, что тело скорее не засыпано, а завалено камнями. От одежды практически ничего не сохранилось, зато в челюсти обнаружили непонятный имплантант.

«Понятно, что надо дождаться результатов экспертизы, но, думаю, вероятность того, что в могиле захоронили вовсе не Золотарёва, возрастает, — считает Николай Тарасов. — Именно о необходимости эксгумации захоронения этого члена группы Дятлова я говорил в своём письме президенту Владимиру Путину ».

Поясним, что Семёна Золотарёва многие эксперты считают самым загадочным участником похода группы Дятлова — по одной из версий он был спецагентом. Могилу Золотарёва вскрыли, чтобы проверить гипотезу, что на самом деле он не погиб, а вместо него подложили другое тело.