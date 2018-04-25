Неисправный светофор на площади Савеловского вокзала починили коммунальщики

Андрей Бочкарев. Коммунальные службы отремонтировали неисправный светофор, расположенный на площади Савеловского вокзала. С соответствующей просьбой на портал «Наш город» обратился местный житель. О выполненных работах отчитался руководитель Департамента строительства города Москвы

«По указанному адресу выполнены работы по ремонту светофорного объекта, нарушение устранено, о чем свидетельствует фотофиксация», — говорится в официальном ответе, опубликованном на сайте.

Напомним, что сервис «Наш город» создан для эффективного взаимодействия населения и органов исполнительной власти. Жители Москвы оставляют на портале замечания, касающиеся проблем городского хозяйства, а ответственные службы занимаются их решением. (ео)