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Неисправный светофор на площади Савеловского вокзала починили коммунальщики
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Неисправный светофор на площади Савеловского вокзала починили коммунальщики 

Управа Бутырского района города Москвы 1 час назад
Фото: Управа Бутырского района города Москвы
Коммунальные службы отремонтировали неисправный светофор, расположенный на площади Савеловского вокзала. С соответствующей просьбой на портал «Наш город» обратился местный житель. О выполненных работах отчитался руководитель Департамента строительства города Москвы Андрей Бочкарев.
«По указанному адресу выполнены работы по ремонту светофорного объекта, нарушение устранено, о чем свидетельствует фотофиксация», — говорится в официальном ответе, опубликованном на сайте.
Напомним, что сервис «Наш город» создан для эффективного взаимодействия населения и органов исполнительной власти. Жители Москвы оставляют на портале замечания, касающиеся проблем городского хозяйства, а ответственные службы занимаются их решением. (ео)
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