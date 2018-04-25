Роман Колесов: «Благодаря образовательному туризму школьники получают знания о культурных и природных ценностях родного края» 

25 апреля заместитель председателя Правительства региона Роман Колесов принял участие в заседании Координационного совета по развитию детского туризма в стране, которое провела вице-премьер РФ Ольга Голодец.
— Ярославская область имеет позитивный опыт разработки и реализации образовательных туристических проектов, нацеленных на активное познание истории, географии и культуры родного края, — сказал Роман Колесов. — Ключевым региональным проектом сферы детского образовательного туризма является областная патриотическая туристско-краеведческая экспедиция «Моя родина — Ярославия». В ее рамках школьники получают множество информации о духовных, культурных и природных ценностях родного края.
Возраст участников экспедиции «Моя родина — Ярославия» — от 8 до 20 лет. В течение года они индивидуально или в составе экскурсионных групп посещают культурно-исторические и природные объекты Ярославской области, накапливая баллы. В перечне — 100 наиболее интересных музеев региона, среди которых федеральные, государственные, муниципальные, корпоративные, частные, и 38 сертифицированных музеев образовательных учреждений. Также дополнительно предложены маршруты 64 однодневных туристических походов по наиболее интересным уголкам Ярославской области. Набравшие наибольшее количество баллов получают специальные памятные знаки.
В 2017 был дан старт образовательному проекту «Интерактивная карта музеев образовательных организаций Ярославской области». По решению регионального Координационного совета по развитию детского туризма разработан и реализован региональный проект «Современный менеджер туризма». Участниками рабочей группы проекта были созданы две дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы — «Бренд-менеджер территории» и «Режиссер индивидуальных туров», предполагающие формирование у обучающихся первоначальных навыков по профессиям.
Ориентиром для выбора содержания программ стал инновационный информационный ресурс «Атлас новых профессий», разработанный Агентством стратегических инициатив, по продвижению проектов Правительства России.
Хорошей традицией стало ежегодное проведение профильного лагеря для старшеклассников «Школа юного экскурсовода», который в 2018 году получил статус межрегионального. За 5 лет существования лагеря 330 подростков Ярославской и Московской областей — активистов музеев образовательных организаций расширили свои компетенции в сфере экскурсоведения.
По инициативе Ярославской области в 2017 году в программе чемпионата «JuniorSkills» открыта новая компетенция «Экскурсоведение».
С 2016 года в регионе реализуется проект детского образовательного туризма «Всему начало здесь». Целью проекта является создание условий для формирования у обучающихся российской гражданской идентичности средствами образовательного туризма. Кроме того, разработана и реализована программа повышения квалификации «Организаторы детско-юношеского туризма», предназначенная для педагогов.