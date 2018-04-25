Роман Колесов: «Благодаря образовательному туризму школьники получают знания о культурных и природных ценностях родного края»

Ольга Голодец. 25 апреля заместитель председателя Правительства региона Роман Колесов принял участие в заседании Координационного совета по развитию детского туризма в стране, которое провела вице-премьер РФ

Ярославская область имеет позитивный опыт разработки и реализации образовательных туристических проектов, нацеленных на активное познание истории, географии и культуры родного края, — сказал Роман Колесов. — Ключевым региональным проектом сферы детского образовательного туризма является областная патриотическая туристско-краеведческая экспедиция «Моя родина — Ярославия». В ее рамках школьники получают множество информации о духовных, культурных и природных ценностях родного края.

Возраст участников экспедиции «Моя родина — Ярославия» — от 8 до 20 лет. В течение года они индивидуально или в составе экскурсионных групп посещают культурно-исторические и природные объекты Ярославской области, накапливая баллы. В перечне — 100 наиболее интересных музеев региона, среди которых федеральные, государственные, муниципальные, корпоративные, частные, и 38 сертифицированных музеев образовательных учреждений. Также дополнительно предложены маршруты 64 однодневных туристических походов по наиболее интересным уголкам Ярославской области. Набравшие наибольшее количество баллов получают специальные памятные знаки.

В 2017 был дан старт образовательному проекту «Интерактивная карта музеев образовательных организаций Ярославской области». По решению регионального Координационного совета по развитию детского туризма разработан и реализован региональный проект «Современный менеджер туризма». Участниками рабочей группы проекта были созданы две дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы — «Бренд-менеджер территории» и «Режиссер индивидуальных туров», предполагающие формирование у обучающихся первоначальных навыков по профессиям.

Хорошей традицией стало ежегодное проведение профильного лагеря для старшеклассников «Школа юного экскурсовода», который в 2018 году получил статус межрегионального. За 5 лет существования лагеря 330 подростков Ярославской и Московской областей — активистов музеев образовательных организаций расширили свои компетенции в сфере экскурсоведения.

По инициативе Ярославской области в 2017 году в программе чемпионата «JuniorSkills» открыта новая компетенция «Экскурсоведение».

С 2016 года в регионе реализуется проект детского образовательного туризма «Всему начало здесь». Целью проекта является создание условий для формирования у обучающихся российской гражданской идентичности средствами образовательного туризма. Кроме того, разработана и реализована программа повышения квалификации «Организаторы детско-юношеского туризма», предназначенная для педагогов.