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В Воронеже Общественный совет проверил организацию и предоставление населению государственных услуг по линии ГИБДД
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В Воронеже Общественный совет проверил организацию и предоставление населению государственных услуг по линии ГИБДД 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 1 час назад
Представитель Общественного совета при ГУ МВД России по Воронежской области Роман Ковальчук посетил МРЭО ГИБДД №1 ГУ МВД России по Воронежской области с целью проверки информационной доступности и качества оказания государственных услуг населению.
В ходе визита общественник обратил пристальное внимание на актуальность и полноту сведений, имеющихся на информационных стендах зала приема и выдачи документов, наличие алгоритмов оформления через портал госуслуг.
Роман Ковальчук посетил площадку осмотра легковых и грузовых транспортных средств, поинтересовался программой присвоения государственных номеров на транспортное средство с применением генератора случайных чисел. В ходе мероприятия активист уделил особое внимание общественному мнению, он пообщался с гражданами, обратившимися за получением государственной услуги, которые отметили вежливое и корректное отношение к ним сотрудников полиции.
Общественник и полицейские раздали гражданам буклеты с информацией о порядке регистрации на портале www.gosuslugu.ru и рассказали о преимуществах получения госуслуг в электронном виде — выбор удобного для себя времени приема и отсутствие очередей, сокращение времени оформления документов, предоставление 30% скидки на оплату госпошлины через единый портал.
Роман Ковальчук отметил, вежливое и внимательное отношение сотрудников полиции к гражданам, качественное изменение подхода к организации и предоставлению государственных услуг.
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