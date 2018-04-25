Новая версия Kaspersky Security для бизнеса оснащена машинным обучением

«Лаборатория Касперского» объявила о выпуске нового поколения комплексного защитного решения для корпоративных пользователей Kaspersky Security для бизнеса. Продукт объединил в себе новейшие технологии распознавания киберугроз, в том числе на основе машинного обучения, и стал ещё более эффективным и удобным. Помимо всего прочего, он даёт визуальный контроль над всеми защищаемыми устройствами в корпоративной сети и гарантирует целостность запущенных процессов и систем. А интеграция с дополнительно доступным продуктом EDR (Endpoint Detection and Response) позволяет моментально выявлять и блокировать любые аномалии на рабочих местах сотрудников, нейтрализуя самые сложные APT-атаки.

Обновлённая версия Kaspersky Security для бизнеса сигнализирует даже при малейшем подозрении на вредоносную активность в режиме реального времени. Достигается это за счёт использования динамического машинного обучения, а также новейших технологий поведенческого анализа, систем предотвращении вторжений, защиты от эксплойтов и отката вредоносных действий.

В свою очередь, оценка уязвимостей и установка исправлений позволяют автоматизировать процесс закрытия брешей в программном обеспечении. Кроме того, решение обладает расширенной защитой от программ-вымогателей: отслеживает подозрительную активность на устройствах Windows, Linux и Windows Server и в случае её обнаружения блокирует доступ устройства к общим сетевым папкам, что препятствует распространению вирусов-шифровальщиков в корпоративной сети.

В целом обновлённый Kaspersky Security для бизнеса отличается улучшенной производительностью, удобством контроля и интерфейса. А интеграция с EDR-системой позволяет визуализировать тот массив информации, который защитная система собирает на рабочих компьютерах. В результате специалисты по кибербезопасности моментально видят любые подозрения на компрометацию сети и могут немедленно предпринять все необходимые действия для устранения рисков.

Наконец, благодаря гибкой масштабируемости новый Kaspersky Security для бизнеса можно развернуть внутри даже очень большой корпоративной сети (включающей в себя до 100 тысяч устройств) в рамках всего лишь одной серверной установки.

«Потребности бизнеса в защите меняются по мере того, как эволюционируют и усложняются киберугрозы. Простого совершенствования даже самых эффективных защитных технологий, которые исправно работали годами, сегодня уже недостаточно. Производители систем информационной безопасности должны принимать во внимание множество других рисков и угроз, помимо вредоносного ПО как такового, а также учитывать, что требования компаний различаются в зависимости от их размера, сферы деятельности и имеющихся ресурсов. Именно поэтому мы создаём комплексный и легко масштабируемый продукт. Новое поколение Kaspersky Security для бизнеса — это не просто защита нового уровня, это действительно переосмысленный подход к обеспечению по-настоящему всесторонней кибербезопасности любой организации», — отметил Дмитрий Алёшин, директор по продуктовому маркетингу «Лаборатории Касперского».

Подробнее о новом поколении Kaspersky Security для бизнеса можно узнать здесь: https://www.kaspersky.ru/small-to-medium-business-security/endpoint-adva…