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Правкомиссия одобрила законопроект о штрафах за оборот в России некоторых товаров
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Правкомиссия одобрила законопроект о штрафах за оборот в России некоторых товаров 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Комиссия по законопроектной деятельности кабмина одобрила законопроект об установлении административной ответственности за несоблюдение запрета на оборот в РФ отдельных категорий товаров. Соответствующее решение опубликовано в среду на сайте правительства РФ.
Отмечается, что законопроектом предлагается дополнить КоАП статьей, устанавливающей административную ответственность за несоблюдение запрета на оборот в России отдельных категорий товаров, за исключением случаев, когда граждане приобретают их для личных нужд и определенного ряда других случаев. Одобренный законопроект предполагает наложение штрафа за несоблюдение такого запрета: на должностных лиц — от 30 тыс. до 50 тыс. руб. и на юридических лиц — от 70 тыс. до 100 тыс. рублей. Предусматривается также возможность конфискации соответствующих товаров.
Законопроект будет рассмотрен на заседании правительства.
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