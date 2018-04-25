Правкомиссия одобрила законопроект о штрафах за оборот в России некоторых товаров

МОСКВА , 25 апреля. / ТАСС /. Комиссия по законопроектной деятельности кабмина одобрила законопроект об установлении административной ответственности за несоблюдение запрета на оборот в РФ отдельных категорий товаров. Соответствующее решение опубликовано в среду на сайте правительства РФ.

Отмечается, что законопроектом предлагается дополнить КоАП статьей, устанавливающей административную ответственность за несоблюдение запрета на оборот в России отдельных категорий товаров, за исключением случаев, когда граждане приобретают их для личных нужд и определенного ряда других случаев. Одобренный законопроект предполагает наложение штрафа за несоблюдение такого запрета: на должностных лиц — от 30 тыс. до 50 тыс. руб. и на юридических лиц — от 70 тыс. до 100 тыс. рублей. Предусматривается также возможность конфискации соответствующих товаров.

Законопроект будет рассмотрен на заседании правительства.